Neues Sicherheitszentrum St. Pölten: Pläne für Mega-Projekt sind da

Errichtet wird das Polizeisicherheitszentrum vom Land Niederösterreich für das Bundesministerium für Inneres. Künftig sollen zentrale Organisationseinheiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich an einem Standort zusammengeführt werden. Seit der Unterzeichnung der Organisations- und Finanzierungsvereinbarung durch das Land Niederösterreich, das Bundesministerium für Inneres und die Stadt St. Pölten im Dezember 2024 wurden mehrere Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen. Dazu zählen die Planerfindung, Grundankäufe, der Feststellungsbescheid, dass das Projekt nicht UVP-pflichtig ist, sowie die Beschlüsse zu Flächenwidmungs- und Bebauungsplan im März 2026 im Gemeinderat.

Geplant ist ein Sicherheitszentrum mit neun Gebäuden und rund 36.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Standort ist die Schanze am westlichen Stadtrand, wo bereits Landeskriminalamt und Logistikabteilung situiert sind.

Grundlage für das Zentrum sind die Pläne der ARGE Pfaffenbichler, Maurer und Partner. Untergebracht werden unter anderem die Landespolizeidirektion Niederösterreich, die Einsatzabteilung mit Einsatztrainingszentrum, das Landeskriminalamt, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, die Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung, die Landesverkehrsabteilung, die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung, die Logistikabteilung sowie das Stadtpolizeikommando St. Pölten.

Baustart im Sommer 2027

Die Projektverantwortung liegt beim Land Niederösterreich, Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, gemeinsam mit der NÖ Landeshauptstadt Planungsges.m.b.H. (NÖPLAN). “Mit der Freigabe des Vorentwurfs ist ein wichtiger Projektschritt abgeschlossen. Nun können wir die Entwurfsplanung vorantreiben und die nächsten Schritte für die Umsetzung setzen”, sagt Bauherrenvertreter Christoph Reiter-Havlicek, Leiter der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Derzeit wird die Entwurfsplanung ausgearbeitet. Die Einreichung ist für Dezember 2026 vorgesehen, der Baubeginn soll im Sommer 2027 erfolgen. Die Übergabe an die Landespolizeidirektion Niederösterreich ist für das erste Halbjahr 2030 geplant.