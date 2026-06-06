Jugendbande in St. Pölten: Vier Verdächtige

Im Raum St. Pölten ist eine mutmaßliche Jugendbande ins Visier der Polizei geraten. Eine Behördensprecherin bestätigte am Samstag einen entsprechenden Medienbericht. Demnach wird gegen vier Beschuldigte im Alter von 14 bis 18 Jahren aus der Region ermittelt.

Bereits Anfang Mai soll ein 14-Jähriger einen Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen haben. Er und drei weitere Personen aus der Gruppe waren bei einer Zugfahrt von Wilhelmsburg in die niederösterreichische Landeshauptstadt ohne gültige Fahrscheine unterwegs.