Pkw landete in Prinzersdorf am Dach: Verletzter Fahrer flüchtete

Ein Lenker hat sich nach einem Autounfall am Donnerstagabend in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge hatte den Verletzten aus dem am Dach liegenden Pkw gezogen.

Der 27-Jährige soll sich aggressiv verhalten haben, davon gelaufen sein und die Pielach durchquert haben. Die Polizei forschte den Mann aus und traf ihn in Hafnerbach an. Der Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit fest, der 27-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.