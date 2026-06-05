Pkw landete in Prinzersdorf am Dach: Verletzter Fahrer flüchtete
Ein Lenker hat sich nach einem Autounfall am Donnerstagabend in Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge hatte den Verletzten aus dem am Dach liegenden Pkw gezogen.
Der 27-Jährige soll sich aggressiv verhalten haben, davon gelaufen sein und die Pielach durchquert haben. Die Polizei forschte den Mann aus und traf ihn in Hafnerbach an. Der Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit fest, der 27-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.
Suchtmittel vorgefunden
Im Auto entdeckten die Beamten der Aussendung zufolge Tabletten, Suchtmittel, Fälschungen eines Führerscheins und serbischen Personalausweises, eine Geldbörse und ein Handy.
Ein Alkotest mit dem Lenker aus Waidhofen an der Ybbs verlief negativ, eine Blutabnahme verweigerte der Mann. Anzeigen gehen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.
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