Unfall in Purkersdorf: Drei Kinder und zwei Erwachsene verletzt

Fünf Personen, darunter drei Kinder, sind bei einem Pkw-Zusammenstoß am Donnerstag in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) verletzt worden. Ein 30-jähriger Lenker wurde mit schweren Blessuren ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Im anderen Auto befanden sich eine 43-Jährige und drei Kinder im Alter von elf und 14 Jahren, sie wurden ins Krankenhaus Tulln gebracht.

Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Der 30-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten war aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Auto auf das rechte Straßenbankett geraten, gegen einen Leitpflock geprallt und auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Eine Kollision mit dem Pkw der 43-Jährigen war die Folge. Die Lenkerin stammt ebenfalls aus dem Bezirk St. Pölten.