Tödlicher Unfall auf A2: Wiener (24) nach Kollision mit Lkw verstorben

Ein Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2 ) am Donnerstag in den Morgenstunden im Gemeindegebiet von Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) hat ein Todesopfer gefordert. Ein 24-jähriger Wiener, der als Beifahrer aus einem wegen technischer Probleme liegen gebliebenen Pkw ausgestiegen war, wurde von einem Lkw gestreift, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Mann erlag im Traumazentrum Wien-Meidling seinen Verletzungen.

Auf dem Pannenstreifen angehalten

Das Auto hatte gegen 2.15 Uhr auf dem Pannenstreifen der Richtungsfahrbahn Graz angehalten. Neben dem Lenker stieg auch der 24-Jährige aus. Er wollte laut Polizei von der Fahrerseite aus die Motorhaube entriegeln. Dabei dürfte er auf die erste Spur der A2 getreten sein und wurde von einem Lkw mit einem 20 Jahre alten polnischen Staatsbürger am Steuer gestreift.

Der Wiener kam verletzt auf dem Pannenstreifen zu liegen. Er wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus transportiert, wo er wenig später starb.