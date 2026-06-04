Wohnungsbrand in Scheibbs: Polizisten retteten Mann das Leben

Mit Respekt und Dankbarkeit berichten die Feuerwehrleute aus Scheibbs über den lebensrettenden Einsatz zweier Polizisten bei einem Zimmerbrand am Mittwoch. Die Beamten holten einen bereits benommenen Mann aus einer stark verrauchten Wohnung und führten auch noch erste Löschmaßnahmen durch.

Am frühen Nachmittag schlugen Anrainer einer Wohnhausanlage Alarm, weil ein Brandmelder angeschlagen hatte. Allerdings konnte niemand das Feuer entdecken.

Polizeistreife

Die angerückte Polizeibeamtin und ihr Kollege fanden dann die betroffene Wohnung im zweiten Stock. Weil niemand öffnete, brachen sie die Tür auf. Im verrauchten Inneren fanden sie einen, laut ORF, 52-jährigen bereits teilnahmslosen Mann. Sie brachten den Verletzten in Sicherheit und übergaben ihn der Rettung zur Erstversorgung und zum Weitertransport ins Spital.