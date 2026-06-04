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Niederösterreich

Wohnungsbrand in Scheibbs: Polizisten retteten Mann das Leben

Beamte brachen Tür auf und brachten 52-Jährigen aus verrauchter Wohnung.
Wolfgang Atzenhofer
04.06.2026, 08:27

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Feuerwehrleute beim Einsatz

Mit Respekt und Dankbarkeit berichten die Feuerwehrleute aus Scheibbs über den lebensrettenden Einsatz zweier Polizisten bei einem Zimmerbrand am Mittwoch. Die Beamten holten einen bereits benommenen Mann aus einer stark verrauchten Wohnung und führten auch noch erste Löschmaßnahmen durch.

Feuerwehr im Einsatz

Feuerwehr Scheibbs beim Einsatz in Wohnsiedlung. 

Am frühen Nachmittag schlugen Anrainer einer Wohnhausanlage Alarm, weil ein Brandmelder angeschlagen hatte. Allerdings konnte niemand das Feuer entdecken.

Polizeistreife

Die angerückte Polizeibeamtin und ihr Kollege fanden dann die betroffene Wohnung im zweiten Stock. Weil niemand öffnete, brachen sie die Tür auf. Im verrauchten Inneren fanden sie einen, laut ORF, 52-jährigen bereits teilnahmslosen Mann. Sie brachten den Verletzten in Sicherheit und übergaben ihn der Rettung zur Erstversorgung und zum Weitertransport ins Spital.

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Noch vor dem Verlassen der Wohnung versuchten die Polizisten auch noch, den auf einer Matratze entstandenen Brand bestmöglich abzulöschen, bevor sie die Räumlichkeiten wegen der Rauchbelastung verlassen mussten, berichtete die Feuerwehr Scheibbs.

Zigarettenasche

Entstanden war das Feuer offensichtlich durch noch glühende Zigarettenasche, die die Matratze entzündet hatte.

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Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte den Brand endgültig und belüftete die verrauchte Wohnung.

Scheibbs Niederösterreich
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