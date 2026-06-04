Wohnungsbrand in Scheibbs: Polizisten retteten Mann das Leben
Mit Respekt und Dankbarkeit berichten die Feuerwehrleute aus Scheibbs über den lebensrettenden Einsatz zweier Polizisten bei einem Zimmerbrand am Mittwoch. Die Beamten holten einen bereits benommenen Mann aus einer stark verrauchten Wohnung und führten auch noch erste Löschmaßnahmen durch.
Am frühen Nachmittag schlugen Anrainer einer Wohnhausanlage Alarm, weil ein Brandmelder angeschlagen hatte. Allerdings konnte niemand das Feuer entdecken.
Polizeistreife
Die angerückte Polizeibeamtin und ihr Kollege fanden dann die betroffene Wohnung im zweiten Stock. Weil niemand öffnete, brachen sie die Tür auf. Im verrauchten Inneren fanden sie einen, laut ORF, 52-jährigen bereits teilnahmslosen Mann. Sie brachten den Verletzten in Sicherheit und übergaben ihn der Rettung zur Erstversorgung und zum Weitertransport ins Spital.
Noch vor dem Verlassen der Wohnung versuchten die Polizisten auch noch, den auf einer Matratze entstandenen Brand bestmöglich abzulöschen, bevor sie die Räumlichkeiten wegen der Rauchbelastung verlassen mussten, berichtete die Feuerwehr Scheibbs.
Zigarettenasche
Entstanden war das Feuer offensichtlich durch noch glühende Zigarettenasche, die die Matratze entzündet hatte.
Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte den Brand endgültig und belüftete die verrauchte Wohnung.
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