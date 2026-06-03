Bezirk Krems: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Jaidhof (Bezirk Krems) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Horn war nach Polizeiangaben vom Mittwoch in einem Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 37-Jährigen kollidiert. Der Biker erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Unfall in Korneuburg

Zu einem folgenschweren Fahrradzusammenstoß kam es indes am Dienstagnachmittag in Korneuburg. Ein 50-Jähriger war aufgrund einer Vorerkrankung auf einem Treppelweg ins Bike einer 60-Jährigen gekracht.

Der Mann aus der Bundeshauptstadt wurde von Ersthelfern und einem Polizisten reanimiert und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Auch die 60-Jährige wurde verletzt, sie landete im Landesklinikum Korneuburg.