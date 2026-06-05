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Niederösterreich

Tödlicher Motorradunfall in Schwechat: Wiener (28) verstorben

Ein Wiener war offenbar zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.
05.06.2026, 12:07

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ums Leben gekommen.

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Der Wiener dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein und deshalb auf der Mannswörther Straße die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Dieses prallte gegen eine Laterne und blieb in einem Kreisverkehr liegen. Der Lenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag.

Wien Niederösterreich Bruck an der Leitha
Agenturen  | 

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