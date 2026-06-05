Pkw von Badner-Bahn erfasst: Lenkerin bei Kollision in Traiskirchen verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag am mit Lichtsignalen geregelten Bahnübergang in der Alois-Lutter-Straße im Traiskirchner Ortsteil Wienersdorf gekommen. Dort sind ein Pkw und eine Garnitur der Badner-Bahn kollidiert.

Fahrerin eingeklemmt Der Kleinwagen wurde dabei auf der Beifahrerseite von einer in Richtung Wien fahrenden Triebwagengarnitur erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen die Signalanlage geschleudert und kam schließlich zwischen einer Leitschiene und dem Zug quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei verletzt und war in dem schwer beschädigten Auto eingeschlossen.

Kurz nach 14.15 Uhr alarmierte die Feuerwehr-Bereichsalarmzentrale Baden die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Wienersdorf, sowie laut Alarmstufe T2 auch die FF Traiskirchen-Stadt zu einem Verkehrsunfall-Menschrettung mit Zusatz Pkw gegen Zug. Keine Verletzten im Zug Da eine schonende Rettung nur über die Beifahrerseite möglich war, wurde eine Fahrzeugtür mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes von dne Einsatzkräften entfernt. Währenddessen wurde die Verletzte durch den Arbeiter-Samariterbund Traiskirchen sowie einem Notarzt des Roten Kreuzes Baden medizinisch erstversorgt. Nach ersten Informationen soll im Zug niemand verletzt worden sein.