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Niederösterreich

Pkw von Badner-Bahn erfasst: Lenkerin bei Kollision in Traiskirchen verletzt

Bei einem Bahnübergang in Wienersdorf kollidierte ein Kleinwagen mit der Badner-Bahn. Die Fahrzeuglenkerin wurde im Wrack eingeklemmt.
05.06.2026, 10:23

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Das Wrack eines weißen Auto neben Feuerwehrmännern

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag am mit Lichtsignalen geregelten Bahnübergang in der Alois-Lutter-Straße im Traiskirchner Ortsteil Wienersdorf gekommen. Dort sind ein Pkw und eine Garnitur der Badner-Bahn kollidiert.

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Fahrerin eingeklemmt

Der Kleinwagen wurde dabei auf der Beifahrerseite von einer in Richtung Wien fahrenden Triebwagengarnitur erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen die Signalanlage geschleudert und kam schließlich zwischen einer Leitschiene und dem Zug quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei verletzt und war in dem schwer beschädigten Auto eingeschlossen.

Kurz nach 14.15 Uhr alarmierte die Feuerwehr-Bereichsalarmzentrale Baden die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Wienersdorf, sowie laut Alarmstufe T2 auch die FF Traiskirchen-Stadt zu einem Verkehrsunfall-Menschrettung mit Zusatz Pkw gegen Zug.

Keine Verletzten im Zug

Da eine schonende Rettung nur über die Beifahrerseite möglich war, wurde eine Fahrzeugtür mithilfe eines hydraulischen Rettungssatzes von dne Einsatzkräften entfernt. Währenddessen wurde die Verletzte durch den Arbeiter-Samariterbund Traiskirchen sowie einem Notarzt des Roten Kreuzes Baden medizinisch erstversorgt. Nach ersten Informationen soll im Zug niemand verletzt worden sein.

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Leitschiene entfernt

Die Verletzte wurde ins Spital gebracht. Anschließend führten die Einsatzkräfte die Bergung des Unfallfahrzeuges durch. Dafür musste auch ein Teil der deformierten Leitschiene entfernt werden.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Zugsverkehr eingestellt. Die Feuerwehr konnten den Einsatz nach rund Stunde beenden. Wann der Zugsverkehr wieder aufgenommen werden konnte ist nicht bekannt. 

Baden
kurier.at  | 

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