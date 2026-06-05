Feuerwehr Mödling rettet verängstigte Katze von Dach

Durch ein Küchenfenster war eine dreijährige Katze in Mödling auf das Dach eines Mehrparteienhauses entwischt. Ihren Besitzern antwortete sie auf Zurufe zwar mit lautem Miauen, es war aber nicht erkennbar, ob sich das Tier in einer Notlage befindet. Daher wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Diese rückte also gegen 7 Uhr morgens zur Tierrettung aus - ausgerüstet mit moderner Technik. Per Drohne machte sich der Einsatzleiter der Feuerwehr ein genaueres Bild von der Lage. Das Dach wurde nach der Katze abgesucht , da vermutet wurde, dass sie sich unterhalb eines Wartungssteges versteckt haben könnte, rüsteten sich zwei Feuerwehrleute mit Absturzsicherungen aus und verschafften sich über eine Wartungsluke Zugang zum Dach. Rettung aus Dachrinne Dort entdeckten sie die Katze zwar sofort, als sich dich Einsatzkräfte näherten, ergriff der Stubentiger jedoch die Flucht und setzte sich in die Dachrinne. "Glücklicherweise lag das neue Versteck straßenseitig, sodass zwei weitere Kameraden mit der Teleskopmastbühne den kleinen Abenteurer gut erreichen konnten", wird berichtet.