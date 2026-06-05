Haus in Tulln nach Feuerwerk abgebrannt: Ermittlungen eingestellt

Nach einem durch eine Feuerwerksrakete ausgelösten Brand zu Jahresbeginn in Langenrohr (Bezirk Tulln) sind die Ermittlungen eingestellt worden. Grund sei ein Mangel an Beweisen, bestätigte Thomas Korntheuer, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Freitag auf Anfrage einen ORF-Bericht.

Zuvor war gegen fünf Jugendliche ermittelt worden. Man habe nicht nachweisen können, wer von ihnen die Rakete gezündet hatte, die den Brand verursacht hatte, sagte der Sprecher.