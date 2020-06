Sicherheitsrisiko in Traiskirchen?

Er holt den gültigen Baubescheid von 2005 aus der Schublade und verweist auf Punkt 17: "Auf Grund der Fluchtwegsituation dürfen nicht mehr als 720 Personen im Hauptgebäude untergebracht sein. Wir gehen aber von weit mehr aus. Ich habe bereits die Leiche eines verbrannten Kindes im Lager gesehen, das in einem Zimmer eingesperrt war." So etwas dürfe nicht mehr geschehen. "Abgesehen davon ist das menschenunwürdig", sagt Knotzer. Um 1400 Personen unterbringen zu können, müssten viel zu viele zusammen in die Zimmer gepfercht werden. "Das wird von den Verantwortlichen immer schön geredet", erklärt der Bürgermeister.

Von den diensthabenden Polizisten wisse er von ständigen Konflikten bei der Essensausgabe zwischen den Asylwerbern. Das wundere ihn nicht, denn der Speisesaal sei für nur 150 Personen konzipiert.

Franz Schabhüttl versteht angesichts der Situation die Emotionen des Stadtchefs, will aber die Kirche im Dorf lassen. Die Höchstgrenze von 720 Personen im Haupthaus werde peinlichst genau eingehalten. "Ich bin der verantwortliche Beamte und wäre dumm mich über das hinweg zu setzen. Wir gelten beim Bund als Vorzeige-Einrichtung was die Brandschutzauflagen betrifft", sagt der Lager-Leiter.

In Traiskirchen selbst merkt man zwar die erhöhte Anzahl an Asylwerbern, Konflikte sind aber bisher offenbar ausgeblieben. "Es treiben sich einfach mehr Leute im Bahnhofsbereich und an anderen Stellen herum", schildert eine Passantin.

Wenn der angekündigte Asyl-Gipfel zwischen dem Bund und den Ländern nicht eine Reduktion der Asylwerber zur Folge hat, kündigt Knotzer drastische Maßnahmen an.: "Dann lasse ich das Gebäude feuerpolizeilich sperren".

Bundesländer: Hausaufgaben nicht gemacht

Für die Nichterfüllung der Asylwerber-Quote im Burgenland hat SP-Soziallandesrat Peter Rezar eine überraschende Erklärung: Familien seien am ehesten bereit, ein Quartier am flachen Land zu akzeptieren. Weil die Mehrzahl der Asylwerber aber allein stehende Männer seien, erreiche das Burgenland eben derzeit das Ziel nicht. Für die Steiermark sagt SP-Vizelandeshauptmann Siegfried Schrittwieser, er sei aber gerne bereit, mehr Asylwerber aufzunehmen. "Aber nur, wenn auch die Bundesländer, die säumig sind, mitmachen." In Tirol sind derzeit 1300 Asylwerber untergebracht – das sind 80 Prozent der vorgegebenen Quote. Das Land will mehr Flüchtlinge aufnehmen, derzeit werden Standorte gesucht. Mehr als 24 Prozent unter der Quote liegt derzeit das Land Kärnten. Mit Anfang Oktober sollen bis zu 200 weitere Flüchtlinge aufgenommen werden. In Salzburg sind 914 Asylwerber untergebracht. Für 138 Menschen muss Laut Intergrationslandesrätin Tina Widmann ( ÖVP)noch ein Platz gefunden werden, laut Innenministerium müssten es 304 sein. "Das ist ein altes Berechnungsmodell. Wir richten uns nach dem im März vereinbarten Modell.