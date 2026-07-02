Auszeichnung für Courage und großen Einsatz: NÖ Sicherheitsverdienstpreise verliehen

Insgesamt wurden im Raiffeisenhaus in Wien 52 Polizisten und Polizistinnen sowie 14 Zivilpersonen für ihr Engagement und ihren Mut geehrt.

Die Bandbreite der Einsatzmaßnahmen reicht von der Aufklärung von Brandstiftungsdelikten sowie Serien von Einbruchsdiebstählen – darunter zahlreiche KFZ-Einbrüche – bis hin zu internationalem Okkultbetrug. Auch in den Bereichen sexueller Übergriffe, Erpressung und Nötigung konnten Ermittlungserfolge erzielt werden. Ebenso gelang die Zerschlagung eines internationalen Callcenters, von dem aus sogenannte „Schockanrufe“ durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden verschiedene Wirtschafts- und Betrugsdelikte aufgedeckt sowie ein Netzwerk für illegalen Waffenhandel zerschlagen. Ebenso konnten im Bereich der Suchtgiftkriminalität Erfolge verzeichnet werden. Der Einsatz von Drohnen trug sowohl zur erfolgreichen Lokalisierung von gesuchten Personen als auch zum Schutz von Menschen bei.