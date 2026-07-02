Auszeichnung für Courage und großen Einsatz: NÖ Sicherheitsverdienstpreise verliehen
Insgesamt wurden im Raiffeisenhaus in Wien 52 Polizisten und Polizistinnen sowie 14 Zivilpersonen für ihr Engagement und ihren Mut geehrt.
Die Bandbreite der Einsatzmaßnahmen reicht von der Aufklärung von Brandstiftungsdelikten sowie Serien von Einbruchsdiebstählen – darunter zahlreiche KFZ-Einbrüche – bis hin zu internationalem Okkultbetrug. Auch in den Bereichen sexueller Übergriffe, Erpressung und Nötigung konnten Ermittlungserfolge erzielt werden. Ebenso gelang die Zerschlagung eines internationalen Callcenters, von dem aus sogenannte „Schockanrufe“ durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden verschiedene Wirtschafts- und Betrugsdelikte aufgedeckt sowie ein Netzwerk für illegalen Waffenhandel zerschlagen. Ebenso konnten im Bereich der Suchtgiftkriminalität Erfolge verzeichnet werden. Der Einsatz von Drohnen trug sowohl zur erfolgreichen Lokalisierung von gesuchten Personen als auch zum Schutz von Menschen bei.
Die ausgezeichneten Fälle zeigen, dass Teamarbeit, persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz die tägliche Arbeit der Polizei prägen. Auch Zivilpersonen wurden geehrt, die in schwierigen und gefährlichen Situationen couragiertes Verhalten gezeigt haben.
Partner für Sicherheit in der Region
Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, sagte: „Der Sicherheitsverdienstpreis ist ein wertvolles Zeichen für das funktionierende Miteinander. Wir zeichnen damit Exekutivbeamtinnen und -beamten sowie Zivilpersonen aus, die einen Beitrag zum Wohlergehen der Bevölkerung geleistet haben. Sicherheit und Resilienz betrifft jede und jeden und gerade in einer Zeit, die von Krisen sowie Veränderungen geprägt ist, braucht es den gemeinschaftlichen Zusammenhalt mehr denn je.“
Stefan Jauk, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, betonte: „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie entsteht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind, für andere einzustehen. Genau diesen Einsatz würdigt der Sicherheitsverdienstpreis. Die heute Ausgezeichneten sind Vorbilder für unsere Gesellschaft. Als Niederösterreichische Versicherung verbindet uns mit ihnen ein gemeinsames Ziel: Menschen Sicherheit zu geben – verlässlich, partnerschaftlich und immer dann, wenn sie uns brauchen.“
Anerkennung für Mut, Zivilcourage und Polizeiarbeit
Auch Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp bekräftigte, dass „die Taten der Geehrten von Mut, Zivilcourage und exzellenter Polizeiarbeit zeugen, die für die Sicherheit in Niederösterreich unerlässlich sind. Ich danke allen Preisträgerinnen und Preisträgern für ihr beherztes Einschreiten. Sie sind Vorbilder für uns alle und tragen maßgeblich zu unser aller Sicherheit bei.“
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