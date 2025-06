Anschlag, Mord und Missbrauch vereitelt: Auszeichnung für Alltagshelden

Einmal im Jahr wird das Raiffeisenhaus in Wien zur Bühne für verdiente Polizisten und mutige Zivilisten.

Kriminalisten und Beamte des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung NÖ (LSE) fanden bei einer Hausdurchsuchung illegale Feuerwerkskörper, Suchtgift, verbotene Waffen und Pläne zum Bau von Sprengsätzen. Beim Prozess am 22. November am Landesgericht Wiener Neustadt wurde der Täter zu zwei Jahren Haft verurteilt. LSE-Chef Roland Scherscher übernahm den Preis stellvertretend für seine verdeckten Ermittler.

Auch viele Aufsehen erregende Fälle wurden im Zuge des Sicherheitsverdienstpreises vorgestellt. Vereitelt wurde beispielsweise im Herbst 2024 ein angekündigter Anschlag auf die Kulturstätte Kasematten in Wiener Neustadt . Kurz darauf konnte ein Verdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

Home Invasions geklärt

Auch bei Suchtgiftdelikten, versuchten Morden sowie bei der Verhinderung von Kreditbetrug und der Bekämpfung sogenannter "falscher Polizisten“ konnten die Ermittler Erfolge verbuchen. Raubermittler des Landeskriminalamtes NÖ gelang es in enger Zusammenarbeit mit internationalen Polizeibehörden, mehrere Home Invasions aufzuklären. Insgesamt wurden zwölf Tatverdächtige festgenommen und zu langen Freiheitsstrafen von bis zu 16 Jahren verurteilt.

Erwin Hameseder, der Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, Stefan Jauk, sowie Landespolizeidirektor Franz Popp ehrten die "außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für die Sicherheit in Niederösterreich engagieren". Hameseder hob hervor, dass in einer Zeit des Wandels und vielfältiger Herausforderungen Zusammenhalt, Solidarität und gemeinsames Handeln wichtiger denn je seien, um Sicherheit und Freiheit zu bewahren.

Stefan Jauk ergänzte: "Sicherheit ist die Grundlage für ein lebenswertes Leben – ermöglicht durch das Engagement jener Menschen, die sich Tag für Tag dafür einsetzen. Mit dem Sicherheitsverdienstpreis würdigen wir diesen Beitrag und sagen Danke an alle, die mit Mut und Verantwortung unsere Gesellschaft sicherer machen.“