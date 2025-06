Niederösterreich: Würdigung für zwei Polizei-Urgesteine

44 Dienstjahre

Gäbe es ein Ranking für geklärte Bank- und Raubüberfälle, stünde Josef Deutsch mit seinem Team wohl ganz oben. Am 1. November 1981 in den Dienst der damaligen Bundesgendarmerie eingetreten, wechselte Deutsch bereits zwei Jahre später zur Kriminalabteilung NÖ, dem heutigen LKA. Seit 2015 war er Leiter der Raubgruppe und damit an vielen schlimmen Verbrechensschauplätzen im Einsatz.

Viele davon haben sich für immer eingebrannt. Deutsch und sein Ermittlerteam wurden 2017 zu den besten Kriminalisten Österreichs gekürt. Sie hatten der berüchtigten „Froschbande“ nach monatelangen Ermittlungen das Handwerk gelegt.

Die 13-köpfige rumänische Bande verübte in Österreich, der Schweiz und Deutschland mehrere Home Invasions sowie einen Raubmord in Bayern. Ihre Opfer wurden gepeinigt, gefesselt, geknebelt und teilweise vergewaltigt. „Einige Opfer leiden heute noch unter den Folgen“, so Deutsch. Nach einem Coup in NÖ konnte er mit seinen Ermittlern die Bande fassen. Sie wurden schließlich zu langjährigen Haftstrafen von zusammengezählt 153 Jahren verurteilt.