Wien-Liesing: Mann verletzt Ex-Frau mit Messer und flüchtet

Eine 44-Jährige ist Montagabend in Wien-Liesing von ihrem Ex-Partner mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Beschuldigte ist auf der Flucht, teilte Polizeisprecherin Anna Gutt am Dienstag mit.

Der Mann soll der Frau in deren Wohnhaus aufgelauert, sie überwältigt und in die Waschküche gedrängt haben. Dort wurde die 44-Jährige gewürgt sowie mit Fäusten und einem Messer attackiert. Gegen den Mann bestand bereits eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Frau. Verdächtiger ist auf der Flucht Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 45-jährigen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina. Nach dem Angriff auf seine ehemalige Partnerin flüchtete er. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Festnahmeanordnung erlassen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen.

Hilfe für Frauen, die Gewalt erleben In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen: Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555

online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555 Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at

(AÖF): online unter aoef.at Frauenhaus-Notruf: unter 057722

unter 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren : 0800/700-217

: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133 Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

„Der schwer verletzten Frau gelang es, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, die den Notruf wählte“, sagte die Sprecherin. Die Berufsrettung Wien versorgte die 44-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie danach ins Spital. Sie ist nicht in Lebensgefahr, konnte bisher aber nur kurz befragt werden.