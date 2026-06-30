Wien-Liesing: Mann verletzt Ex-Frau mit Messer und flüchtet
Eine 44-Jährige ist Montagabend in Wien-Liesing von ihrem Ex-Partner mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Beschuldigte ist auf der Flucht, teilte Polizeisprecherin Anna Gutt am Dienstag mit.
Der Mann soll der Frau in deren Wohnhaus aufgelauert, sie überwältigt und in die Waschküche gedrängt haben. Dort wurde die 44-Jährige gewürgt sowie mit Fäusten und einem Messer attackiert. Gegen den Mann bestand bereits eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Frau.
Verdächtiger ist auf der Flucht
Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 45-jährigen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina. Nach dem Angriff auf seine ehemalige Partnerin flüchtete er. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Festnahmeanordnung erlassen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
„Der schwer verletzten Frau gelang es, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, die den Notruf wählte“, sagte die Sprecherin. Die Berufsrettung Wien versorgte die 44-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie danach ins Spital. Sie ist nicht in Lebensgefahr, konnte bisher aber nur kurz befragt werden.
Mann war bereits aktenkundig
Demnach hatte sie sich vor rund einem Jahr von dem Mann getrennt. Laut Polizei sind mehrere Gewalttaten aktenkundig, der 45-Jährige war auch mit Betretungs- und Annäherungsverboten belegt worden. Zuletzt gesehen hatte die 44-Jährige den Mann Ende 2025, ehe er nun plötzlich wieder bei ihr auftauchte, sie Stiegen hinunterprügelte und dann auf die am Boden Liegende mit dem Messer losging.
Schon beim letzten Zusammentreffen habe der Beschuldigte ihr gedroht, sie umzubringen, sagte die Frau der Polizei.
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