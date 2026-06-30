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Wien

Wien-Liesing: Mann verletzt Ex-Frau mit Messer und flüchtet

Der 45-Jährige ist bereits wegen Gewaltdelikten bei der Polizei aktenkundig. Die Fahndung läuft.
30.06.2026, 14:30

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Eine 44-Jährige ist Montagabend in Wien-Liesing von ihrem Ex-Partner mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Beschuldigte ist auf der Flucht, teilte Polizeisprecherin Anna Gutt am Dienstag mit.

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Der Mann soll der Frau in deren Wohnhaus aufgelauert, sie überwältigt und in die Waschküche gedrängt haben. Dort wurde die 44-Jährige gewürgt sowie mit Fäusten und einem Messer attackiert. Gegen den Mann bestand bereits eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Frau.

Verdächtiger ist auf der Flucht

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 45-jährigen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina. Nach dem Angriff auf seine ehemalige Partnerin flüchtete er. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Festnahmeanordnung erlassen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen.

„Der schwer verletzten Frau gelang es, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen, die den Notruf wählte“, sagte die Sprecherin. Die Berufsrettung Wien versorgte die 44-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie danach ins Spital. Sie ist nicht in Lebensgefahr, konnte bisher aber nur kurz befragt werden.

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Mann war bereits aktenkundig

Demnach hatte sie sich vor rund einem Jahr von dem Mann getrennt. Laut Polizei sind mehrere Gewalttaten aktenkundig, der 45-Jährige war auch mit Betretungs- und Annäherungsverboten belegt worden. Zuletzt gesehen hatte die 44-Jährige den Mann Ende 2025, ehe er nun plötzlich wieder bei ihr auftauchte, sie Stiegen hinunterprügelte und dann auf die am Boden Liegende mit dem Messer losging. 

Schon beim letzten Zusammentreffen habe der Beschuldigte ihr gedroht, sie umzubringen, sagte die Frau der Polizei.

Blaulicht Wien
Agenturen, safran  | 

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