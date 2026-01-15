Ex-Partner bedrohte Wienerin mit dem Umbringen und verwüstete Wohnung
Ein Mann hat seine ehemalige Partnerin am Mittwoch in Wien-Leopoldstadt mit dem Umbringen bedroht und ihre Wohnung verwüstet. Der 22-Jährige lauerte der Frau im Stiegenhaus ihres Wohnhauses auf, überwältigte sie und drängte sie in ihre Wohnung. Dort merkte er, dass die 25-Jährige alles für einen Umzug zusammenpackte, um an eine neue Wohnadresse zu entkommen. Diese wollte die Frau ihm nicht mitteilen, woraufhin er ausrastete, berichtete die Polizei am Donnerstag mit.
Der Beschuldigte beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände und verwüstete das Wohnzimmer. Der Frau gelang es, mit ihrem Mobiltelefon einen Nachbarn zu verständigen, der umgehend den Polizeinotruf wählte. Beim Eintreffen der Beamten öffnete die Frau die Tür, der Mann war noch immer mit der Verwüstung der Wohnung beschäftigt, berichtete eine Polizeisprecherin.
Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Er beschimpfte die Einsatzkräfte und versuchte mehrmals, zu flüchten. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein im Zuge seiner Personendurchsuchung aufgefundenes Pfefferspray wurde sichergestellt.
Beziehung von Gewalt geprägt
Die Frau überstand den Vorfall unverletzt, die beendete Beziehung dürfte aber von Gewalt geprägt gewesen sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der beharrlichen Verfolgung sowie wegen aggressiven Verhaltens, Erregung ungebührlichen Lärms und der Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt.
Weitere Gewaltandrohung
Zu einem weiteren Fall von Gewalt gegen eine Frau kam es in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Floridsdorf. Ein 53-jähriger, stark alkoholisierter Mann soll in der Wohnung einer Bekannten randaliert und die Frau attackiert haben. Dabei soll er die 42-Jährige unter anderem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben. Die Frau rief die Polizei, eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte sie jedoch ab.
Gegenüber den Beamten war der Tatverdächtige unkooperativ und derart aggressiv, dass er auch noch eine Beamtin leicht verletzte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.
Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 53-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung angezeigt.
Zwei Frauenmorde
In dieser Woche haben bereits zwei Fälle tragischer Gewalt an Frauen für Fassungslosigkeit in Österreich gesorgt. Im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich soll eine 36-Jährige von ihrem Lebensgefährten erdrosselt worden sein. In der Steiermark steht ein 30-jähriger Cobra-Beamter im Verdacht, eine 34-Jährige getötet und vergraben zu haben.
Wo gibt es Hilfe?
Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at )
