Ex-Partner bedrohte Wienerin mit dem Umbringen und verwüstete Wohnung

Ein Mann hat seine ehemalige Partnerin am Mittwoch in Wien-Leopoldstadt mit dem Umbringen bedroht und ihre Wohnung verwüstet. Der 22-Jährige lauerte der Frau im Stiegenhaus ihres Wohnhauses auf, überwältigte sie und drängte sie in ihre Wohnung. Dort merkte er, dass die 25-Jährige alles für einen Umzug zusammenpackte, um an eine neue Wohnadresse zu entkommen. Diese wollte die Frau ihm nicht mitteilen, woraufhin er ausrastete, berichtete die Polizei am Donnerstag mit. Der Beschuldigte beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände und verwüstete das Wohnzimmer. Der Frau gelang es, mit ihrem Mobiltelefon einen Nachbarn zu verständigen, der umgehend den Polizeinotruf wählte. Beim Eintreffen der Beamten öffnete die Frau die Tür, der Mann war noch immer mit der Verwüstung der Wohnung beschäftigt, berichtete eine Polizeisprecherin.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Er beschimpfte die Einsatzkräfte und versuchte mehrmals, zu flüchten. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein im Zuge seiner Personendurchsuchung aufgefundenes Pfefferspray wurde sichergestellt. Beziehung von Gewalt geprägt Die Frau überstand den Vorfall unverletzt, die beendete Beziehung dürfte aber von Gewalt geprägt gewesen sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der schweren Nötigung, der gefährlichen Drohung und der beharrlichen Verfolgung sowie wegen aggressiven Verhaltens, Erregung ungebührlichen Lärms und der Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt. Weitere Gewaltandrohung Zu einem weiteren Fall von Gewalt gegen eine Frau kam es in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Floridsdorf. Ein 53-jähriger, stark alkoholisierter Mann soll in der Wohnung einer Bekannten randaliert und die Frau attackiert haben. Dabei soll er die 42-Jährige unter anderem mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben. Die Frau rief die Polizei, eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte sie jedoch ab.

Gegenüber den Beamten war der Tatverdächtige unkooperativ und derart aggressiv, dass er auch noch eine Beamtin leicht verletzte. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.