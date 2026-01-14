Nach der Tragödie in der Steiermark gibt es den nächsten Frauenmord. In Wilfersdorf im Bezirk Mistelbach hat ein 45-jähriger Mann gestanden, einige Tage zuvor seine 35-Jährige Lebensgefährtin erdrosselt zu haben. Die Polizei fand Dienstagabend die Leiche der deutschen Staatsbürgerin in einem Erdkeller.

Haus durchsucht Stefan S. hatte sich Dienstagabend einem Bekannten anvertraut. Er erleichterte sein Gewissen und gab zu, seine Freundin nach jahrelangen Streitigkeiten erdrosselt zu haben. Die Tote versteckte er an seiner Adresse in Wilfersdorf in einem Keller. Nachdem der Bekannte des Mannes die Polizei eingeschalten hatte, wurde das Haus noch Dienstagabend durchsucht. Dabei fand man die Leiche der 35-Jährigen, bestätigt der Leiter des Landeskriminalamtes NÖ, Stefan Pfandler gegenüber dem Kurier. Tatortspezialisten sicherten noch in der Nacht die Spuren. Die Tat selbst liegt schon Tage zurück. Der Verdächtige war umfassend geständig und wurde wegen Mordverdachts in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Mit Messer bedroht Laut den Angaben des Tatverdächtigen hatte es vor sechs Tagen einen heftigen Streit zwischen dem Paar in dem kleinen Einfamilienhaus gegeben. Der 45-jährige hat gegenüber den Ermittlern behauptet, dass er dabei von der Frau mit einem Messer bedroht und attackiert wurde. Angeblich mit zwei Messerstichen in den Rucken. „Es finden sich zwei leichte Ritzer in der Haut am Rücken des Mannes“, so ein Kriminalist. Das Opfer habe er dann im Kampf mit einem Seil erdrosselt und in dem alten Erdkeller abgelegt. Dort wurde Dienstagabend auch die Tote gefunden.

An der Adresse des Paares hatte es zuvor laut Polizei bereits Einsätze wegen Streitigkeiten und häuslicher Gewalt gegeben. Es war auch bereits zu Wegweisungen gekommen. Auch wegen Suchtgift-Delikten war das Paar bereits bekannt.