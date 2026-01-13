Noch immer keine Spur von Johanna G.: Ermittlungen laufen weiter

Am Dienstag ging die Suche nach Johanna G. (34) weiter: Die Steirerin gilt seit Samstagabend als vermisst. Ihre Mutter alarmierte die Polizei, da sie die Tochter nicht erreichen konnte. Das Landeskriminalamt ermittelt seither; man könne "nichts ausschließen", hieß es - "weder ein Verbrechen, noch einen Unfall oder einen Suizid". Neue Erkenntnisse gab es Dienstagvormittag vorerst nicht.

Seit dem Wochenende wurden in sozialen Medien Suchmeldungen mit Fotos der 34-Jährigen aus Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) tausendfach geteilt. Montagabend gingen dann Staatsanwaltschaft Graz und Exekutive selbst mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit. Gleichzeitig gaben sie bekannt, dass ein Polizist - Beamter der Spezialeinheit Cobra - festgenommen wurde: Er könnte mit "dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen". Über Dating-App kennengelernt Der 30-Jährige gab demnach zu, Kontakt zu Johanna G. gehabt zu haben. Das allerdings erst, nachdem ihm Handynachrichten vorgelegt wurden, die das bewiesen. Man habe einander auf einer Dating-App vor einem Jahr kennengelernt und seither eine lose Beziehung gepflegt, räumte der Beamte danach ein.