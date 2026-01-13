Noch immer keine Spur von Johanna G.: Ermittlungen laufen weiter
Am Dienstag ging die Suche nach Johanna G. (34) weiter: Die Steirerin gilt seit Samstagabend als vermisst. Ihre Mutter alarmierte die Polizei, da sie die Tochter nicht erreichen konnte.
Das Landeskriminalamt ermittelt seither; man könne "nichts ausschließen", hieß es - "weder ein Verbrechen, noch einen Unfall oder einen Suizid". Neue Erkenntnisse gab es Dienstagvormittag vorerst nicht.
Seit dem Wochenende wurden in sozialen Medien Suchmeldungen mit Fotos der 34-Jährigen aus Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) tausendfach geteilt. Montagabend gingen dann Staatsanwaltschaft Graz und Exekutive selbst mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit. Gleichzeitig gaben sie bekannt, dass ein Polizist - Beamter der Spezialeinheit Cobra - festgenommen wurde: Er könnte mit "dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen".
Über Dating-App kennengelernt
Der 30-Jährige gab demnach zu, Kontakt zu Johanna G. gehabt zu haben. Das allerdings erst, nachdem ihm Handynachrichten vorgelegt wurden, die das bewiesen. Man habe einander auf einer Dating-App vor einem Jahr kennengelernt und seither eine lose Beziehung gepflegt, räumte der Beamte danach ein.
Mit dem Verschwinden der Steirerin, die als Fitnesstrainerin arbeitete, will er aber nichts zu tun haben. Berichte, wonach G. ein Kind von dem Beamten erwarte, wurden von den Ermittlern nicht bestätigt.
Keine Gewaltspuren in der Wohnung
Die Polizei hat die Wohnung der 34-Jährigen überprüft, Hinweise auf Gewalt gab es dort nicht. Laut der Auswertung der Chatverläufe dürfte der Man aber der Letzte gewesen sein, der Kontakt mit G. hatte und auch der Letzte, der sie getroffen hat.
