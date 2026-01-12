Steirerin vermisst: Polizei schließt auch Verbrechen nicht aus
Die Polizei in der Steiermark fahndet nach einer als vermisst gemeldeten Frau: Die 34-Jährige aus Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) wurde am Samstag von ihrer Mutter als abgängig gemeldet.
Polizei schließt nichts aus
Das Landeskriminalamt ermittle in alle Richtungen, wie es am Montag hieß: Derzeit könne "weder ein Verbrechen, noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden".
Zudem gibt es auch im Internet sowie auf Social-Media-Plattformen bereits erste Fahndungsaufrufe zur Abgängigkeit der Frau.
Samstagabend erstattet die Mutter der 34-Jährigen Anzeige, weil sie ihre alleinlebende Tochter nicht mehr erreichen konnte. Polizisten schauten in der Wohnung nach, doch es gab keine Spur von der Frau.
Suchaktionen laufen
"Derzeit fokussieren sich die Befragungen der Ermittler auf das Umfeld der Abgängigen", teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Zudem seien Suchaktionen nach der Steirerin seit dem Wochenende im Gang.
