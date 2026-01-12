Steirerin vermisst: Polizei schließt auch Verbrechen nicht aus

Die Polizei in der Steiermark fahndet nach einer als vermisst gemeldeten Frau: Die 34-Jährige aus Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) wurde am Samstag von ihrer Mutter als abgängig gemeldet.

Polizei schließt nichts aus

Das Landeskriminalamt ermittle in alle Richtungen, wie es am Montag hieß: Derzeit könne "weder ein Verbrechen, noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden".