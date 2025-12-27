Großeinsatz in Gmunden: Vermisste 75-Jährige in Baucontainer entdeckt

Eine 75-jährige Bewohnerin einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Gmunden sorgte am 26. Dezember für einen größeren Einsatz. Die Frau wurde als vermisst gemeldet, nachdem das Personal der Einrichtung sie nicht mehr finden konnte.

Sofort wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie mehrere Feuerwehreinheiten aus der Umgebung beteiligten sich.

Versteckt in Baustellencontainer

Nach knapp vier Stunden intensiver Suche konnte die Vermisste schließlich gefunden werden. Eine Polizeistreife entdeckte die 75-Jährige gegen 21 Uhr in einem Baustellencontainer in der Nähe der Betreuungseinrichtung, wo sie sich versteckt hatte. Die Frau wurde wohlbehalten in die Einrichtung zurückgebracht.