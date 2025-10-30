Steiermark: Vermisste 78-jährige tot in Bachbett gefunden

Eine seit 22. Oktober abgängige 78-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwoch nach einer neuerlichen Suchaktion tot in einem Bachbett entdeckt worden.

Da die Kriminalpolizei keine Hinweise auf eine Todesursache feststellen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion angeordnet, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.