Fall Stefanie P.: Ex-Freund bricht sein Schweigen, Verwandte in U-Haft

Am vergangenen Sonntag ist Stefanie P. nicht zu einem Termin erschienen. Seither gilt die 31-jährge Grazerin - Visagistin und erfolgreiche Betreiberin eines Instagram-Kontos mit Zehntausenden Fans - als vermisst. Ihr Ex-Freund (31) wurde in Slowenien festgenommen und am Freitag den österreichischen Behörden übergeben.

"Die erste Einvernahme hat stattgefunden", erklärt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, die sich ansonsten aber noch mit Informationen zurückhält. Immerhin wird befürchtet, dass Stefanie P. Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei ortet nunmehr aber "Fortschritte bei den Ermittlungen", wie es Samstagmittag hieß. Der 31-jährige Slowene, der in Graz lebt, sei Stunden lang von Beamten des Landeskriminalamts Steiermark vernommen worden. Der Tatverdächtige zeige sich "zunehmend kooperationsbereit". Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig "kristallisiert sich heraus, dass es etwas mit dem Verschwinden der Frau zu tun hat". Das habe der Mann eingeräumt.

Konkrete Details aus der Einvernahme könnten zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht veröffentlicht werden, hieß es. Die Angaben des Mannes, der als "Tatverdächtiger im Zusammenhang mit der Abgängigkeit seiner 31-jährigen Ex-Freundin" gilt, müssten zunächst überprüft werden. Eine frühzeitige Veröffentlichung könne mitunter auch den Erfolg des Ermittlungsverfahrens in Gefahr bringen könnte, erklärt die Landespolizeidirektion. Nach der Vermissten wird von der slowenischen Polizei seit Tagen intensiv rund um Maribor gesucht. Bisher ohne Erfolg. Neue Informationen: Suchgebiet wird eingegrenzt "Aufgrund neuer Informationen wird nun versucht, die Suchgebiete weiter einzugrenzen und einen konkreten Hinweis zum Aufenthaltsort der 31-Jährigen zu erlangen. Ihr Ex-Freund bleibt bis auf weiteres in Polizeigewahrsam.