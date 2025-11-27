Vermisste Stefanie: Hauptverdächtiger Ex-Freund schweigt

Seit Sonntagabend wird nach Stefanie P. gesucht: Die Grazerin, Visagistin und erfolgreiche Betreiberin eines Instagram-Kontos mit Zehntausenden Fans, wurde als vermisst gemeldet, weil sie Sonntagnachmittag nicht zu einem Termin erschien. Handy aus, Hund allein Ihr Handy war aus, der Hund war allein in der Wohnung der 32-Jährigen in Graz. Am Mittwoch gab die Landespolizeidirektion Steiermark die Festnahmen dreier Männer in Slowenien bekannt, unter ihnen der Ex-Freund der Grazerin (31) sowie zwei seiner Verwandten.

Auf diese drei Verdächtigen konzentrieren sich die Ermittler nun, wie es am Donnerstag heißt. Doch der Ex-Freund, den die Polizei als Hauptverdächtigen führt, schweigt. Der Mann sitzt in Slowenien in Haft, die Grazer Justiz hat seine Auslieferung nach Österreich beantragt. Auf die Spur des 31-Jährigen kam die slowenische Polizei, nachdem der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Casinos in Grenznähe seinen Wagen in Brand gesteckt haben soll. "Eine Straftat" Man gehe "von einer Straftat" aus, heißt es am Mittwoch von der Polizei. Was genau damit gemeint ist, wird nicht bekannt gegeben.