Vermisste Stefanie: Hauptverdächtiger Ex-Freund schweigt
Seit Sonntagabend wird nach Stefanie P. gesucht: Die Grazerin, Visagistin und erfolgreiche Betreiberin eines Instagram-Kontos mit Zehntausenden Fans, wurde als vermisst gemeldet, weil sie Sonntagnachmittag nicht zu einem Termin erschien.
Handy aus, Hund allein
Ihr Handy war aus, der Hund war allein in der Wohnung der 32-Jährigen in Graz. Am Mittwoch gab die Landespolizeidirektion Steiermark die Festnahmen dreier Männer in Slowenien bekannt, unter ihnen der Ex-Freund der Grazerin (31) sowie zwei seiner Verwandten.
Auf diese drei Verdächtigen konzentrieren sich die Ermittler nun, wie es am Donnerstag heißt. Doch der Ex-Freund, den die Polizei als Hauptverdächtigen führt, schweigt. Der Mann sitzt in Slowenien in Haft, die Grazer Justiz hat seine Auslieferung nach Österreich beantragt.
Auf die Spur des 31-Jährigen kam die slowenische Polizei, nachdem der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Casinos in Grenznähe seinen Wagen in Brand gesteckt haben soll.
"Eine Straftat"
Man gehe "von einer Straftat" aus, heißt es am Mittwoch von der Polizei. Was genau damit gemeint ist, wird nicht bekannt gegeben.
Allerdings: "Die Spurensicherung am Pkw des Ex-Freundes ergaben keine Hinweise auf den Verbleib der Abgängigen", betonte die Polizei in der Steiermark. In Slowenien, aber auch in Österreich laufen Suchaktionen nach Stefanie - bisher erfolglos. Die Suchaktionen im Grenzgebiet werden am Donnerstag fortgesetzt, die Polizei ist unter anderem mit Spürhunden unterwegs.
"Helft, sie zu finden"
Seit Sonntag gab es aber auch eine Suchaktion nach Stefanie abseits der Exekutive: Der Verein "Österreich findet euch" hat eine Vermisstenmeldung online gestellt, sie wurde vielfach geteilt.
Auch ihre Mutter bat in sozialen Medien um Unterstützung: "Bitte helft mir, meine Tochter zu finden."
Kommentare