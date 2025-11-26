Steiermark

Dramatische Wende um vermisste Grazerin: Ex-Partner in Haft

Die Polizei geht im Fall einer 31-Jährigen inzwischen von einer Straftat aus, es wird ein Verbrechen vermutet. Das Opfer ist eine bekannte Influencerin.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
26.11.25, 11:32
Zusammenfassung

  • Die Polizei geht im Fall der vermissten Grazer Influencerin von einer Straftat aus.
  • Verdachtsmomente richten sich gegen den 31-jährigen Ex-Freund, der in Slowenien festgenommen wurde.
  • Der Aufenthaltsort der Frau ist weiterhin unbekannt, eine Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich wurde beantragt.

Der Fall um eine vermisste Frau aus Graz nimmt eine schlimme Wendung: Die Polizei geht mittlerweile von "einer Straftat" aus. Vermutet wird offensichtlich ein Verbrechen.

Es hätten sich "Verdachtsmomente gegen den 31-jährigen Ex-Freund" der Frau ergeben, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. "Der Verdächtige wurde in Slowenien festgenommen."

Der Aufenthaltsort der Grazerin, einer bekannten Influencerin in sozialen Medien, sei "weiterhin unbekannt", hieß es.

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen erstatteten am Sonntag eine Vermisstenanzeige, da Stefanie P. nicht zur Arbeit erschienen sei und sie auch nicht erreichbar sei.

Die Ermittlungen ergaben laut Polizei den Verdacht, dass "der 31-jährige Ex-Freund der Frau mit deren Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte". Der Mann sei zunächst für die Polizisten nicht erreichbar gewesen.

Montagabend teilte jedoch die slowenische Polizei mit, dass am Parkplatz eines Casinos in Grenznähe ein Pkw in Brand geraten sei: Dabei handelte es sich um den Pkw des 31-jährigen Mannes.

Er wurde von der slowenischen Polizei festgenommen. Eine Auslieferung nach Österreich wurde beantragt.

