Die Grazerin Stefanie P. (32), der auf Instagram über 44.000 Menschen folgen, wird seit dem 23. November 2025 vermisst. Zuletzt wurde sie am Sonntagmorgen um 7 Uhr im Bezirk Geidorf in der Hochsteingasse nahe ihrer Wohnung gesehen. Das geht aus einer Vermisstenanzeige des gemeinnützigen Vereins "Österreich findet Euch" hervor.

Stefanie P. seit Sonntagmorgen spurlos verschwunden Wie heute berichtet, ist die 32-Jährige nach einer Weihnachtsfeier spurlos verschwunden. Den Angaben zufolge fuhr sie gemeinsam mit einer Freundin mit einem Taxi nach Hause und schickte dieser anschließend noch eine WhatsApp-Nachricht, in der sie mitteilte, gut angekommen zu sein. Gegenüber dem Nachrichtenportal 5 Minuten erklärte eine Freundin, dass weder Familie noch Freunde seitdem Kontakt zu ihr herstellen konnten. Auch zu einem vereinbarten Fotoshooting-Termin ist sie am frühen Nachmittag nicht erschienen. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Der Verein "Österreich findet Euch" verbreitete die Vermisstenanzeige auf allen seinen Social-Media-Kanälen. Auf Facebook kommentierte der Verein dazu: "Wenn eine erwachsene Person bei der Polizei als vermisst gemeldet und eine Fahndung eingeleitet wird, hat das immer einen individuellen Hintergrund. [...] Nachdem wir nur auf Basis einer polizeilichen Vermisstenanzeige arbeiten, ist unsere Suche gerechtfertigt und dringend notwendig. Wenn es freiwillig ist, wird sich die vermisste Person bei der Polizei melden und Entwarnung geben." Auf die Frage einer Nutzerin, ob es sich um echt Vermisstenanzeige handle, bestätigte der Verein auf Instagram: "Ja ... bitte verbreitet diesen Fall, er ist äußerst bedenklich."

Vermisste ist Make-up-Artistin von Zoe Saip Auch die österreichische Reality-TV-Bekanntheit Zoe Salome Saip äußerte sich in der Kommentarspalte unter der Vermisstenmeldung: "Wir werden nicht aufgeben und dich finden, meine Maus!!" In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass es sich bei der Vermissten nicht nur um ihre Make-up-Artistin, sondern auch um eine gute Freundin handelt. Zudem bittet sie ihre Community um Unterstützung: "Bitte helft uns, sie wohlauf zu finden, in solchen Momenten zählt jede Sekunde und jede noch so kleine Info!"