Obduktionsbericht liegt vor: Stefanie P. wurde erwürgt

Im Fall der getöteten Grazer Influencerin liegt nun ein vorläufiges mündliches Obduktionsergebnis vor. Demnach ist die Frau durch "massive Gewaltanwendung gegen den Hals" gestorben - sie wurde erwürgt.

Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Meldung der Kleinen Zeitung. Zudem soll die 32-jährige Stefanie P. auch Kopfverletzungen aufgewiesen haben. Ex-Freund sitzt in U-Haft Der Ex-Freund der Frau hat die Tötung bereits gestanden, die U-Haft wurde verhängt. Die sterblichen Überreste der 31-Jährigen wurden bei der Gerichtsmedizin in Graz untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln, berichtete Arnulf Rumpold, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.