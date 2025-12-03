Obduktionsbericht liegt vor: Stefanie P. wurde erwürgt
Zusammenfassung
- Vorläufiges Obduktionsergebnis: 32-jährige Grazer Influencerin starb durch massive Gewalteinwirkung gegen den Hals.
- Zusätzlich wurden Kopfverletzungen, insbesondere an Nase und Wange, festgestellt; abschließende Obduktion steht noch aus.
- Ex-Freund gestand die Tat, sitzt in U-Haft; Leiche wurde in einem Koffer in Slowenien gefunden.
Im Fall der getöteten Grazer Influencerin liegt nun ein vorläufiges mündliches Obduktionsergebnis vor. Demnach ist die Frau durch "massive Gewaltanwendung gegen den Hals" gestorben - sie wurde erwürgt.
Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte gegenüber der APA eine entsprechende Meldung der Kleinen Zeitung. Zudem soll die 32-jährige Stefanie P. auch Kopfverletzungen aufgewiesen haben.
Ex-Freund sitzt in U-Haft
Der Ex-Freund der Frau hat die Tötung bereits gestanden, die U-Haft wurde verhängt. Die sterblichen Überreste der 31-Jährigen wurden bei der Gerichtsmedizin in Graz untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln, berichtete Arnulf Rumpold, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.
Neben der todeskausalen Gewalteinwirkung gegen den Hals sei auch eine Gewaltanwendung gegen den Kopf - insbesondere gegen die Nase und Wange - festgestellt worden. "Das abschließende Obduktionsergebnis steht allerdings noch aus, weitere Untersuchungen finden noch statt", so Rumpold.
Die slowenische Polizei hat die Leiche der Grazerin am Samstag in einem im Wald vergrabenen Koffer gefunden. Die Frau war seit knapp einer Woche abgängig. Zuvor hatte ihr Ex-Freund gestanden, dass er sie getötet und ins Ausland gebracht hat.
