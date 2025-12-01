Grazerin getötet: U-Haft über verdächtigen Ex-Freund verhängt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwei Tage, nachdem die Leiche der vermissten Grazer Influencerin in Slowenien gefunden wurde, richten sich die Ermittlungen der steirischen Kriminalisten nun auf die Hintergründe und die Detailerhebungen. Ein Obduktionsergebnis lag Montagmittag noch nicht vor, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. U-Haft verhängt Die Haftprüfungsverhandlung in der Justizanstalt Graz-Jakomini war für Montagmittag angesetzt. Dabei wurde die U-Haft über den Slowenen verhängt, der am Wochenende bei den stundenlangen Vernehmungen die Tötung seiner Ex-Freundin gestanden hatte.

Wie genau es zur Tat kam, ist noch unklar. Eine Tatwaffe wurde jedenfalls nicht gefunden, sagte Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion. Bisher unbestätigt blieben Medienberichte, wonach die 31-Jährige von ihrem Ex-Partner erwürgt wurde. Das noch ausständige Obduktionsergebnis dürfte Aufschluss darüber geben. Verwandte enthaftet Fragezeichen stehen noch hinter der Beteiligung des Bruders und des Stiefvaters des Verdächtigen. Beide sind am Wochenende für wenige Stunden in Untersuchungshaft gewesen, aber nach dem Geständnis des 32-Jährigen wurden sie aus der Haft entlassen. Die Ermittlungen gegen beide werden aber fortgeführt. Sie könnten von der Tat gewusst haben oder sogar an der Beseitigung der Leiche beteiligt gewesen sein. Unklar ist laut Grundnig dabei noch, ob die weiteren Ermittlungen in dieser Causa von den slowenischen Behörden geführt werden, denn wenn die Angehörigen "lediglich" beim Vergraben des Koffers mit den sterblichen Überresten der Frau im Wald nahe Maribor beteiligt waren, haben sie das Delikt der Störung der Totenruhe auf slowenischem Staatsgebiet begangen.