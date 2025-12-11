Ende der Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen: Ernüchternder Tag danach

Der internationale Aktionszeitraum „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ ist gestern zu Ende gegangen. Was bleibt, ist die Gewalt. Die vergangenen 16 Tage haben gezeigt, wie aktuell das Thema noch ist. In der Donaustadt hat ein Vater auf offener Straße mit einem Messer auf seine 15-jährige Tochter eingestochen. In Rudolfsheim-Fünfhaus konnte die Polizei verhindern, dass eine Mutter mit ihren zwei Kindern von ihrem Ex-Partner entführt wird – nachdem die sechsjährige Tochter mit dem SOS-Handzeichen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Am Dienstag wurde der Vermisstenfall Jennifer Scharinger aufgeklärt. Die damals 21-Jährige war vor knapp acht Jahren verschwunden, ihr Ex-Freund hat den Mord an ihr gestanden.

Dass Männer während oder nach einer Trennung gewalttätig werden, ist kein Einzelfall. Auch das wurde innerhalb dieser 16 Tage traurigerweise bestätigt. Der Ex-Freund einer Grazer Influencerin hat gestanden, sie getötet zu haben. Dass vor allem Besitzdenken in Beziehungen mit dem Bestreben, Kontrolle über die Partnerin auszuüben, ein entscheidender Faktor bei Gewalt gegen Frauen mit möglichen tödlichen Folgen ist, hat nun auch eine neue Studie im Auftrag des Frauenservice Wien bestätigt.