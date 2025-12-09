Spektakuläre Wende: Mordrätsel um Jennifer Sch. dürfte gelöst sein

Anfang 2018 verliert sich jede Spur der damals 21-jährigen Jenni Sch. aus Wien-Brigittenau. Trotz intensiver Suche blieb ihr Schicksal lange ungeklärt. Nun, beinahe acht Jahre später, scheint der Fall vor der Auflösung zu stehen: Ihr ehemaliger Partner ist laut Berichten der Kronen Zeitung in einer Polizeidienststelle im Waldviertel erschienen und hat überraschend ein Geständnis abgelegt.

Die junge Frau und der Mann waren früher liiert, doch das Verhältnis soll zuletzt stark belastet gewesen sein. Schon in den ersten Tagen nach dem Verschwinden rückte er ins Zentrum der Ermittlungen. Auffällig waren unter anderem frühere Internetsuchen zu K.-o.-Tropfen sowie Fahrten, die er kurz nach dem Tag des Verschwindens in abgeschiedene Regionen Niederösterreichs unternommen haben soll.

Obwohl er im Fokus der Polizei blieb, konnte ihm nichts Konkretes nachgewiesen werden. Ohne Körperfunde sah die Staatsanwaltschaft keine Grundlage für eine Anklage. Der Mann selbst behauptete damals, seine Ex-Freundin habe das Land freiwillig verlassen. Eine hohe Belohnung von 50.000 Euro brachte ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Neue Ermittlungen nach Gewaltvorfall

Erst ein aktuelles Verfahren wegen schwerer Gewalt gegen seine heutige Lebensgefährtin brachte die Wende. Die Ermittler nahmen den Mann erneut genauer unter die Lupe – und stellten wieder Fragen zu Jenni. Im Zuge dieser neuerlichen Befragungen kamen offenbar zusätzliche Hinweise ans Licht. So soll er in seinem privaten Umfeld mehrfach darüber gesprochen haben, wie man einen „perfekten Mord“ begehen könne.