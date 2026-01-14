Fall Johanna G.: Polizei nennt weitere Details

Nach dem Teilgeständnis eines 30-jährigen Polizisten im Fall Johanna G. gab die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch Näheres über den mutmaßlichen Femizid bekannt. Was seit dem 10. Jänner geschah Die 34-Jährige galt seit Samstagabend, 10. Jänner, als vermisst. Ihre Mutter hatte die Polizei alarmiert, weil ihre Tochter nicht auf Anrufe reagierte. Dienstagnachmittag, den 13. Jänner, gab der Beamte - Mitglied der Spezialeinheit Cobra - zu: Er habe die Fitnesstrainierin gewürgt, doch das sei ein "Unfall" bei Intimitäten gewesen.

Noch Dienstagnacht führte der Verdächtige die Ermittler des Landeskrimnalamtes an den Ort, wo er den Leichnam der 34-Jährigen vergraben hatte. Das sind die neuesten Erkenntnisse Landespolizeidirektion und Staatsanwaltschaft Graz gaben Mittwochvormittag erste Details über die neuesten Erkenntnisse im Fall Johanna G. bekannt. "Es ist nun traurige Gewissheit, die 34-jährige Frau ist tot", bedauerte Landspolizeidirektor Gerold Ortner. "Diese Tat macht uns alle fassungslos und tief betroffen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Opfers." Die 34-Jährige sei auf "tragische Weise" ums Leben gekommen, der Verdächtige "steht damit in Verbindung".

Der Ablauf der Ermittlungen Samstag, 10. Jänner: Anzeige auf PI Leibnitz. Streife überprüfte Wohnung, Beamte schauten in die Wohnung, nichts Verdächtiges wahrgenommen. Zwei Stunden später erfolgte die Wohnungsöffnung. "Keine Anhaltspunkte auf Aufenthalt der 34-Jährigen, auffällig war, dass die Wohnung sehr aufgeräumt war", betonte Major Rene Kornberger vom Landeskrimnalamt.

Das Mobiltelefon der 34-Jährigen war zuletzt am 9. Jänner in Kirchberg an einer Station eingeloggt.

Der letzte Kontakt war der nunmehr 30-jährige Verdächtige.

Mutter der 34-Jährigen wurde gebeten, sich in Wohnung umzushene: "Ihr fiel auf, dass das Geschirr nicht abgewaschen war. Das war unüblich", so Kornberger.

12. Jänner: Landeskriminalamt begann zu ermitteln. Im Lauf des Tages erfolgte Festnahmeanordnung für den Verdächtigen. Er gab zu, die 34-jährige am 9. jänner getroffen zu haben und ihr Mobiltelefon zu besitzen.

13. Jänner: Der Verdächtige führte die Ermittler an den Ort, an dem die sterblichen Überreste der 34-Jährigen vergraben wurden.

14. Jänner: Die Staatsanwaltschaft Graz stelle einen Antrag auf U-Haft gegen den Cobra-Beamten. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Mordes.