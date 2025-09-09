Nach dem Amoklauf: Neubeginn am BORG in Graz

Den eigentlichen ersten Schultag - Montag - begingen die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern mit einer Gedenkstunde vor dem BORG Dreierschützengasse in Graz- abseits von TV-Kameras, das hatten sie sich gewünscht.

Vor der Eingangstür zum Schulgebäude, in dem sich am 10. Juni der schwerste Amoklauf der Zweiten Republik ereignete, ließen sie zehn Luftballons steigen, einen für jedes Opfer, das an diesem Tag in der Schule erschossen wurde. Eine Tafel erinnert an die Opfer Am Zaun vor dem Gelände erinnert eine Tafel namentlich an die neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin: Anna Bella, Dorit, Hanna, Lea, Leo, Leonie, Luzia, Kaid, Pauline, Pawel. Sie wurden einem 21-Jährigen aus Graz-Umgebung getötet, er beging Suizid.

Seit Mittags lief eine Pressekonferenz, an der neben Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und BORG-Direktorin Liane Strohmaier auch Eltern- und Schülervertreter teilnahmen. Der KURIER berichtet live.

Am Dienstag beginnt für die 21 Klassen der Weg zurück in den eigentlichen Schulalltag: Am Ersatzstandort – einem Gebäude neben der Helmut-List-Halle – werden die Jugendlichen vorerst ein Jahr bleiben. "Herausfordernde Monate" "Nach den herausfordernden Monaten, die hinter uns liegen, starten wir am BORG mit Zuversicht in das neue Schuljahr", versichert Bildungsdirektorin Meixner. "Vor drei Monaten wurden wir in unseren Grundfesten erschüttert. Nach der ersten Phase von Schock und Panik folgt Trauer, Schmerz. Aber wir dürfen nicht handlungsunfähig werden. Wir richten uns neu aus, mit dem Blick nach vorne." Schüler und Lehrer wollen zurück Während der kommenden Monate werde das Schulgebäude umgebaut: Jene beiden Klassenzimmer, in der die Opfer getötet wurden, werden vollkommen neu gestaltet. Zusätzlich erhalten alle Räume "neue Möbel und eine Oberflächensanierung". Am Standort zu bleiben, war ein Wünsch von Lehrerschaft wie Schülerinnen und Schülern. "Es wird so saniert, dass die besonders belasteten Räume neue Funktion bekommen, also keine Klassenräume mehr sind", beschreibt Meixner.

Der Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit sei sehr wichtig gewesen, betont Elternvertreter Mirza Candic, nur dadurch lasse sich der Heilungsprozess bewältigen. "Die vergangenen Monate waren für uns alle eine unglaublich herausfordernde Zeit, die wir niemandem jemals wünschen würden." "Sanfter Einstieg in das Schuljahr" Vor den Herbstferien werde es keine Leistungsbeurteilungen geben, beschreibt Direktorin Liane Strohmaier, das soll einen "sanften Einstieg in das Schuljahr" ermöglichen. Zudem werden weniger Schularbeiten als in den vergangenen Jahren geschrieben, zudem seien sie kürzer. "Wir werden behutsam mit unseren Kindern umgehen, aber wir werden auch darauf schauen, dass sie lernen." Denn alle wollen maturieren. "Verzeihen Sie die saloppe Formulierung, aber das Kerngeschäft ist der Schule ist Bildung."