40 Tage sind seit dem Amoklauf in Graz vergangen, zwei Wochen seit Beginn der Sommerferien. Die Katastrophe rückt medial und in der Bevölkerung zunehmend in den Hintergrund – doch die Unterstützung bleibt.

„Viele Menschen sind tief erschüttert, andere verunsichert, manche verstummt“, sagt Baumann. Die Folgen zeigen sich in Schweigen, emotionaler Erschöpfung , Traurigkeit oder auch in körperlichem Unwohlsein.

Nur wenige Tage nach der Tat stellte Brainspotting Help ein Hilfsangebot für Betroffene in Graz bereit. Es ist auch jetzt – nach der sogenannten Akutphase – weiterhin gratis verfügbar.

In solchen Momenten, wenn das Leben aus dem Gleichgewicht gerät, brauche es Räume , in denen Menschen wahrgenommen und gehört werden .

Brainspotting Help sowie viele weitere Organisationen – allen voran die Gesundheitsdrehscheibe Graz, die seit Ferienbeginn Hilfe koordiniert – stünden Betroffenen zur Seite. „Wenn sie das Gefühl haben, nicht aus den stürmischen Gewässern rauszukommen, oder einfach nicht mehr so funktionieren wie vor dem Amoklauf.“

Wie funktioniert Brainspotting?

Die Psychologin Monika Baumann zitiert gerne einen Satz von Aristoteles, um Brainspotting zu erklären. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Brainspotting geht davon aus, dass körperliche und seelische Verletzungen im Gehirn und im Körper gespeichert werden.

Mithilfe der Augenpositionen und Orientierung können die Fachleute gemeinsam mit den Klient und Klientinnen die emotionalen Verletzungen „anschauen“ und so dazu beitragen, dass „die Segel anders gesetzt“ werden können.

Das Erlebte bekommt einen Platz in der Biografie und belastet nicht mehr (so intensiv) im Hier und Jetzt.

Entwickelt wurde die Methode vom New Yorker Psychoanalytiker David Grand. Er arbeitete mit Opfern von 9/11 und dem Hurrikan Katrina in New Orleans. Über den körperlichen Zugang kann emotionale Wirksamkeit erzielt werden, so Brainspotting Austria.