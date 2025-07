Amoklauf in Graz: "Die schützen, die überlebt haben"

Wenige Wochen nach dem Amoklauf in Graz mit elf Todesopfern appelliert der Elternverein des BORG Dreierschützengasse an Politik in Bund, Land Steiermark wie Stadt Graz: "Es darf kein Zurück zur Normalität gegen, weil das alte 'Normal' nicht mehr existiert", schreiben die Obleute in einem offenen Brief.