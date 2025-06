Amoklauf in Graz mit 11 Toten: Regierung plant Prävention

Nach dem Amoklauf in Graz mit 11 Toten am BORG Dreierschützengasse kündigt die Bundesregierung umfassende Maßnahmen zur Stärkung der psychischen Gesundheit an Schulen an. Ein erstes Maßnahmenpaket soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden.

Geplant sind laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) unter anderem mehr Fachpersonal in der Schulpsychologie, der Ausbau von Schulsozialarbeit sowie neue externe Präventionsprogramme für Jugendliche.