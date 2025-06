Grazer Stadtchefin: "Schule anders zu benennen, macht durchaus Sinn"

Was Sicherungsmaßnahmen in Schulen betrifft - beispielsweise Schleusen am Eingang - ist sie zurückhaltend. "Ich finde, Kinder sollten nicht durch Schleusen gehen müssen." Welche Maßnahmen in Zukunft geeignet seien, müsse man aber überlegen. "Ich habe gemerkt, dass sich viele in diesen Tagen einen polizeilichen Schutz gewünscht haben, weil es Sicherheit gibt."

Die Regierung hat diese Woche auch einen Hilfsfonds in Höhe von 20 Millionen Euro beschlossen, Kahr sagt, sie habe das selbst nur in der Zeitung gelesen.

"Wir helfen finanziell allen betroffenen Eltern, wenn es gewünscht ist. Das kann sehr unbürokratisch erfolgen." Es gebe auch einen Spendenaufruf. "Es ist unglaublich, in welchem Ausmaß viele Leute spenden", so Kahr. Das Geld gehe an den Elternverein, der entscheidet, was damit passiert.

Schule könnte umbenannt werden

Hilfe werde es noch lange Zeit brauchen. Bei diesem Amoklauf hätten "Hunderte Menschen Bilder gesehen, die sie nicht sehen sollen. Viele sind familiär gut aufgehoben und können das gut bewältigen, andere werden noch lange Begleitung und Hilfe brauchen, die in weiterer Folge nicht mehr kostenlos ist."

In der Stadtregierung arbeite man gerade an einer zentralen Anlaufstelle. "Eine Nummer, wo sich die Leute hinwenden können", erklärt Kahr.

Überlegt wird zudem ein neuer Name für die Schule, in der sich der Amoklauf abgespielt hat. Benannt ist sie nach der Dreierschützengasse, die - wie viele Straßen und Gassen in Graz - nach einem Regiment aus dem Ersten Weltkrieg benannt ist. Kahr: "Die Straße müsse man nicht umbenennen, aber die Schule anders zu benennen, macht durchaus Sinn."