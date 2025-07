Nach Amoklauf in Graz: 228.000 Euro an Spenden gesammelt

Nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse richtete die Stadt Graz ein Spendenkonto ein, um Opfer finanziell unterstützen zu können. Am 10. Juni 2025 wurden in der Schule zehn Menschen - neun Jugendliche und eine Lehrerin - getötet, der Schütze beging Suizid.

Am Montag wurde bekannt gegeben, wie viel Geld bisher zusammengekommen ist: rund 228.000 Euro.