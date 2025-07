Nach Amoklauf in Graz: So soll das Schulgebäude in Zukunft aussehen

Die Sanierung und bauliche Umgestaltung werde mit größtmöglicher Sensibilität und unter Einbeziehung der Schulpartner erfolgen, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. In den Beratungen wurden zahlreiche bauliche Varianten - darunter auch ein vollständiger Umbau - geprüft und diskutiert.

Ministerium übernimmt Kosten, Sommerprogramm im Laufen

Martin Netzer, Generalsekretär des Bildungsministeriums, ließ wissen, dass man alles daransetze, dass die Lösungen von allen mitgetragen werden und in denen sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte mit ihren Vorschlägen und Ideen wiederfinden. Die Mittel dafür würden vom Ministerium selbstverständlich bereitgestellt.

Der Personalvertretungsobmann des BORG Dreierschützengasse, Michael Harb, lobte, dass "uns von allen Seiten sehr viel Mitgefühl und Unterstützung zuteil wird". Mirza Candic, Obmann des Elternvereins: "Als Elternvertretung ist es uns ein großes Anliegen, gemeinsam mit der gesamten Schulgemeinschaft an einem Strang zu ziehen. Der nun gestartete Prozess zeigt, wie konstruktiv und lösungsorientiert wir zusammenarbeiten können - und genau darauf wollen wir auch weiterhin setzen, zum Wohle der Schülerinnen und Schüler. Man danke auch allen Beteiligten am Sommerprogramm, das den Kindern nicht nur Stabilität und Gemeinschaft biete, sondern ihnen auch zeige, dass sie in dieser Übergangszeit nicht alleine seien.

Unterstützungs- und Freizeitprogramm

Parallel zur baulichen Planung läuft ein umfassendes Unterstützungs- und Freizeitprogramm für die SchülerInnen des BORG. Dieses wurde in enger Abstimmung mit Schulpsychologie, Elternverein und externen ExpertInnen entwickelt.

Angeboten werden u. a. tiergestützte Einzel- und Gruppentherapie, ein regelmäßiger Besuch am Pferdehof, Hundetreffen am Schulgelände sowie ein kostenloser Sommerförderunterricht in zentralen Unterrichtsfächern ab Ende August. Ergänzt wird das Programm durch die ehrenamtliche Initiative "Seite an Seite", die von ehemaligen SchülerInnen organisiert wird und kreative Freizeitangebote wie Picknicken, Kochen, Schreibwerkstätten oder Brettspielnachmittage umfasst. Die Angebote sind freiwillig, kostenlos und werden laufend erweitert.