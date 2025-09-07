Graz: Der erste Schultag nach dem Amoklauf

"Er wollte, dass wir hassen. Dass wir Angst haben. Aber er hat versagt. Weil wir zusammenhalten, komme, was wolle."

(Schulsprecher Ennio Resnik nach dem Amoklauf) Fotos lehnen am Zaun. Sie zeigen fröhliche, junge Menschen, die lachen, ein Mädchen formt auf einem Bild ein Herz mit seinen Händen. Kerzen brennen links neben dem Eingang zum BORG Dreierschützengasse, jenem Ort, an dem es am 10. Juni zum schlimmsten Amoklauf der Zweiten Republik kam: Ein 21-Jähriger erschoss in zwei Klassenzimmern neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin. In einer Toilettenanlage beging er mit einer seiner beiden Waffen – die er legal besessen hatte – Suizid. Morgen ist nach den Sommerferien wieder Schulbeginn in der Steiermark, auch für rund 200 Jugendliche, die dieses Oberstufenrealgymnasium besuchen, ihre Lehrkräfte, ihre Direktorin. „Wir werden die Schule zurückerobern“, betonte Liane Strohmaier, die das BORG seit 2019 leitet, wenige Tage nach dem Amoklauf in Interviews.

Hintergrund 10. Juni 2025

Bei dem schlimmsten Amoklauf der Zweiten Republik wurden neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin am BORG Dreierschützengasse erschossen. Der Täter – ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung – beging Suizid. 8. September 2025

In sechs Bundesländern enden morgen, Montag, die Sommerferien, darunter auch die Steiermark. Die 21 Klassen des BORG werden aber vorerst für ein Jahr in einem Gebäude der AVL List untergebracht, die Schule wird umgebaut. Nur wenige Fächer – Sport etwa – werden im Stammhaus unterrichtet, der Teil des Gebäudes war vom Amoklauf nicht betroffen.

Ortswechsel Doch an diesem Montag ist es noch nicht so weit, es ist zu früh: Vorerst für ein Jahr weichen die 21 Klassen auf einen Ersatzstandort in der Nähe aus, in ein Gebäude der AVL bei der List-Halle. Dieser Ortswechsel sei extrem wichtig, betont auch der Psychologe. „Es gibt sehr viele unterschiedliche Betroffenheit, viel Ungewissheit“, beschreibt Josef Zollneritsch, lange Jahre auch Leiter der Schulpsychologie in der steirischen Bildungsdirektion. „Im Vordergrund steht nun das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit.“ Diesem Bedürfnis wollen die Behörden größtmöglich nachkommen. Der Schulbeginn am Montag wird mit verstärkter Polizeipräsenz erfolgen und so weit möglich ohne mediale Begleitung, das war vielfacher Wunsch. Am Dienstag wollen dann Lehrerschaft, Eltern- und Schülervertretung Stellung nehmen, wie sie sich eine „sicheren, geordneten und stabilen Neubeginn“ vorstellen können. Dazu gehört der Umbau des Schulgebäudes, die vom Amoklauf betroffenen Klassenzimmer sowie die WC-Anlage werden umgestaltet, eine Gedenkstätte ist in Planung. „Ein Gedenkort ist wichtig“, überlegt Psychologe Zollneritsch. Aus Respekt gegenüber den Opfern, als Möglichkeit der Überlebenden zu trauern, denn „das Ereignis bleibt ja für immer“.

Parallelen zu Winnenden Wie diese Gedenkstätte aussehen könnte, ist noch offen, doch es gibt Beispiele anderer, ebenso tragischer Verbrechen an Schulen: Im März 2009 erschoss ein 17-jähriger Amokläufer in der Albertville-Realschule im deutschen Winnenden – wie am Grazer BORG ein Ex-Schüler – neun Schüler und Schülerinnen sowie drei Lehrerinnen. Auf seiner Flucht tötete er weitere drei Menschen. Im März 2014 wurde die Gedenkstätte im Stadtgarten eröffnet, ein tonnenschwerer, zerbrochener Ring. Bereits zweieinhalb Jahre zuvor, im Oktober 2011, kehrten Lehrkräfte und Schüler aus ihren Ersatzunterrichtsquartieren in das Schulhaus zurück. Im Grazer BORG hofft man, nach einem Jahr im Ausweichquartier wieder in das Stammhaus zurückzukönnen.