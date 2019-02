Showdown im Bundesrat lässt Ökostrom-Produzenten zittern

Da kündigt sich ein echter Showdown an. Ausgerechnet in der Länderkammer des Parlaments, die ansonsten nicht mit Spannungsmomenten glänzt, will die SPÖ kommenden Donnerstag Zähne zeigen. Sie will die geplante Ökostromnovelle der Regierung im Bundesrat blockieren. Das könnte gerade auf Niederösterreich gewaltige Auswirkungen haben.

Im Kern geht es um die Ökostromförderung. Die finanzielle Unterstützung für Biomasseanlagen läuft aus. Eine generelle Neuregelung der Förderung von erneuerbaren Energien ist aber erst für 2020 geplant. Daher will die Regierung die Biomasseförderung nun übergangsweise verlängern. Der Nationalrat hat das bereits abgesegnet. Nun muss auch der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Die SPÖ hält dort aber 21 von 61 Mandaten und hat bereits Widerstand angekündigt.

Laut SPÖ-Landtagsabgeordnetem Günther Sidl sei daran die Intransparenz der Regierung schuld: „Es handelt sich um ein 150 Millionen Euro schweres Fördergesetz, das die Stromkunden zu finanzieren haben (via Ökostromzuschlag, Anm.) und bei dem die Rahmenbedingungen völlig unklar sind.“