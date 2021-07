Semmeringtunnel: Die wertlose Vereinbarung

Darüber hinaus wurden der Initiative verkehrsberuhigende Maßnahmen entlang der Zufahrt zur Baustelle auf der Semmeringstraße schriftlich zugesagt. Auf dem Abschnitt fahren pro Jahr fast 2,6 Millionen Fahrzeuge. 135.700 davon sind Lkw. Von 2013 auf 2014 hat die Zahl der Sattelzüge um 4000 pro Jahr zugenommen. Gemäß der Vereinbarung wurde auf der Strecke Flüsterasphalt eingebaut. Die zugesagte Radaranlage kam erst nach Interventionen.

"Das Schlimmste ist aber, dass wir seit mittlerweile fünf Jahren auf Tempo 40 warten", erklärt Reingruber. Nach Gesprächen mit Landespolitikern und Beamten wurde der Bürgerinitiative empfohlen, die Umsetzung nochmals bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft (BH) in Neunkirchen zu beantragen. Dies geschah im Juli 2015. Der Brief- und Mailverkehr zwischen der BISS, der BH sowie dem Büro von Landeshauptmann Erwin Pröll kann sich sehen lassen. Mangelnde Beharrlichkeit kann man Reingruber und den Anrainern nicht vorwerfen.

Auf Anfrage des KURIER heißt es: "Die BH als Verkehrsbehörde hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erlassung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen vorliegen". Ein Ermittlungsverfahren habe ergeben, dass dies nicht der Fall ist, sagt BH-Vize Martin Hallbauer. Ob damit die Vereinbarung aus dem Jahr 2011 erfüllt werde oder nicht, müsse seitens der Vertragspartner beurteilt werden, schiebt die BH den Ball dem Land NÖ zu.

In St. Pölten verweist man darauf, dass die getroffene Vereinbarung von 2011 natürlich rechtlich nicht bindend sein kann. Reingruber will sich das nicht gefallen lassen: "Schon damals hat es geheißen: Wenn das Land etwas anschafft, dann wird das gefälligst auch umgesetzt. Was ist jetzt mit den Politikerversprechen?"