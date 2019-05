Semmering-Basistunnel: 300.000 Liter Diesel gestohlen

Bis zu 300.000 Liter sollen auf diese Art und Weise zu Diskontpreisen und ohne Rechnung an große Landwirte aus der Umgebung verkauft worden sein.

Auch für die Abnehmer dürfte die Causa Konsequenzen haben, wie Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gegenüber dem KURIER bestätigt. „Es wird bei uns gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls und Hehlerei ermittelt“, sagt Habitzl.

Abgepumupt

Der 47-jährige Drahtzieher soll die Tankwagen mit dem Treibstoff für die Tunnelbaustellen zunächst an andere Adressen gelotst haben. Dort wurde ein Teil des Treibstoffs in Tanks gepumpt und unter der Hand weiterverkauft.

Der Mann saß für 14 Tage in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Das niederösterreichische Landeskriminalamt ermittelt in der Causa.