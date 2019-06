Seit 10 Uhr suchen Polizeischüler Handy und Tasche von Mordopfer

Nachdem Brigitte G. am Abend nicht nach Hause kam und ihr Handy ausgeschalten war, begannen ihr Mann und eine der Töchter nach der Frau zu suchen. Am Parkplatz wurden sie schließlich gegen 23 Uhr fündig. Die Leiche lag in einem Gebüsch unweit des Geschäftes in dem sie gearbeitet hat.

Gegen 3 Uhr Früh fand die Polizei den Opel Corsa des Opfers bei der Forsthaide im Bereich der Bahnstraße. Die persönlichen Gegenstände des Opfers sind seither verschwunden.

Aufnahmen von Kameras werden überprüft

Die Polizei startete am Montag eine Suche in der Forsthaide und Umgebung. Außerdem erhofft sich die Mordkommission neue Erkenntnisse von der Spurensicherung an dem Fahrzeug der Frau. Die DNA Auswertung und Überprüfung der Fingerabdrücke liefert eventuell neue Hinweise auf der Suche nach dem Mörder.

Außerdem werden alle Kameras in der Umgebung auf brauchbares Bildmaterial überprüft.