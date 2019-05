Mordalarm in Amstetten: 52-Jährige tot aufgefunden

Schrecklicher Fund in der Nähe eines Einkaufszentrums in Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten: Dienstagnacht, gegen 23 Uhr, wurde eine Frau entdeckt, die tot in einem Strauch einer Wiese lag. "Die Auffindungssituation lässt darauf schließen, dass die Person getötet wurde", sagt Polizeisprecher Heinz Holub.

Bei der Getöteten handelt es sich laut KURIER-Informationen um Brigitte G., 52 Jahre alt, aus dem Bezirk Perg in Oberösterreich. Ihr Auto wurde unweit des Tatortes gefunden.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat eine Obduktion angeordnet, das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Erst im vergangenen Jänner war es in Greinsfurth zu einer Bluttat gekommen. Ein 37-Jähriger hatte damals seine Ehefrau mit mehr als 30 Messerstichen getötet.