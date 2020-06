Motorsegler zerschellte an der Hohen Wand

Kurz nach 13 Uhr dürfte ein anderer Pilot dem Tower in Wiener Neustadt-West mitgeteilt haben, ein Flugzeugwrack im Hohe Wand-Gebiet entdeckt zu haben. Daraufhin lief gegen 13.30 Uhr eine Suchaktion von Feuerwehr, Bergrettung sowie einem Polizei- und dem Rettungshubschrauber "Christophorus 3" an. Das Segelflugzeug wurde in einer steilen Rinne im sogenannten Leitergraben entdeckt. Die Crew des Notarzthubschraubers kämpfte sich im unwegsamen Gelände bis zur Unfallstelle durch, für den verunglückten Piloten gab es jedoch keine Rettung mehr. "Die Maschine war am Felsen zerschellt", schildert einer der Ersthelfer.

Augenzeugen berichteten, dass das Segelflugzeug vor dem Absturz "gefährlich nahe" an der Hangkante des Hohen Wand entlang flog. "Das ist jedoch bei den Bedingungen und Südwind nichts Außergewöhnliches. Selbst wenn man schon unter der Hangkante ist, kann man noch problemlos bis Wr. Neustadt zurück segeln", erklärt Saumwald. Die Unfallursache wird nun vom nö. Landeskriminalamt sowie der Flugunfallkommission erhoben. Die Bergung des Wracks erfolgt so rasch wie möglich.