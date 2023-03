Sechs Jahre auf Einbruchstour: Polizei zog Bande aus dem Verkehr

Verfolgung nach Einbruch

Das Landeskriminalamt Niederösterreich führte aufgrund vermehrter Einbrüche in Villen und Wohnhäuser zur Dämmerungszeit intensive Ermittlungen durch. Dabei konnte ein verdächtiges Fahrzeug ausgeforscht und schließlich observiert werden. Auf Grund der Hinweise und Ermittlungsergebnisse nahm die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien am 11. November in den Nachtstunden zwei nordmazedonische Staatsbürger vorläufig fest. Das Duo hatte kurz zuvor einen Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt) begangen.