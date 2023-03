Verfolgungsjagd nach flüchtigen Einbrechern

Die Kriminellen hatten es Dienstagvormittag auf ein leer stehendes Gebäude in der Wiener Straße in Ebreichsdorf abgesehen. Die Unbekannten wurden anscheinend beobachtet, als sie über den Garten in das Haus einstiegen. Die Augenzeugen alarmierten geistesgegenwärtig die Einsatzkräfte. Als die ersten Streifen der Polizei am Tatort eintrafen, ergriffen die Kriminellen die Flucht. Zu Fuß türmten sie in unterschiedliche Richtungen.