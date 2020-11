Schwer verletzt: 29-Jähriger in Ramsau von Baum getroffen

Bei Forstarbeiten in Ramsau in seinem Heimatbezirk Lilienfeld ist am Wochenende ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Er war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von einer Esche am linken Bein getroffen worden. Ein Notarzthubschrauber flog das Opfer ins Landesklinikum Wiener Neustadt.

Erste Hilfe

Laut Polizei war der Baum am Samstagvormittag während des Einschnittes einer Fallkerbe in einer Höhe von sechs bis acht Metern zerborsten. Der ebenfalls 29 Jahre alte Sohn des Grundbesitzers leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde in der Folge von Helfern der Feuerwehr aus dem Forst getragen.