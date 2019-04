Schwechat: Mangel an Kassenärzten befürchtet

In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Zahl der Patienten in den Ambulanzen der Spitäler verdoppelt, so der Vorsitzende des NÖGUS, Martin Eichtinger. Die Gesundheitszentren sollen als Erstanlaufstelle für Patienten dienen und die Belastungen und Wartezeiten in den Spitälern reduzieren.

50 Stunden pro Woche geöffnet

Das Gesundheitszentrum in Schwechat hat werktags von sieben bis 19 Uhr geöffnet, 50 Stunden in der Woche. Eine Ärztin, zwei Ärzte sowie zehn Personalkräfte aus den verschiedensten Gesundheits- und Sozialberufen sind hier tätig.

Die derzeit 265 Quadratmeter umfassende Praxis wird im laufenden Betrieb erweitert, auf zusätzlichen 125 Quadratmetern sollen Fachkräfte aus den Bereichen Logopädie und Physiotherapie untergebracht werden. Ziel sei es, weitere Kollegen zu gewinnen und sich aufgrund der baldigen Schließung der vier Kassenärztestellen auf noch mehr Patienten zu wappnen, so Grubmüller.