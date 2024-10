Schutzhütten in Not: Land schnürt Hilfspaket

Platzer, Geschäftsführer des Österreichischen Touristenklubs , ist in Sorge. Die Fischerhütte am Schneeberg , Niederösterreichs höchst gelegene Schutzhütte (2.049 Meter), ist dringend sanierungsbedürftig. Heftige Stürme setzen der Westfassade immer wieder enorm zu, der Schnee konnte sogar schon bis ins Matratzenlager eindringen.

95 Schutzhütten gibt es in Niederösterreich. An vielen nagt bereits der Zahn der Zeit, einige sind schon mehr als 120 Jahre alt. Dazu kommen auch noch die Folgen des Klimawandels, die den Gebäude zusetzen. Jetzt hat das Land Niederösterreich ein Hilfspaket geschnürt, um die Zukunft der vielen Hütten zu sichern. Von 2025 bis 2028 soll ein Fördervolumen von 300.000 Euro jährlich an die Alpinvereine ausgeschüttet werden, in Summe will das Land mit 1,2 Millionen Euro unterstützen.